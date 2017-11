¿Qué le pasa a Shakira que canceló varios conciertos?

Shakira tiene a sus fans preocupados cuando hace unos días anunciaba la suspensión del primero de los conciertos del tour, previsto para el pasado 8 de noviembre en la ciudad alemana de Colonia. Ahora la cantante suspendió tres shows más.

La artista nacida en Barranquilla también ha cancelado los conciertos de París (del 10 y 11 de noviembre), Amberes (12 de noviembre) y Amsterdam (14 de noviembre).





Shakira en los comunicados que ha colgado en Instagram para comunicarse con sus seguidores, explica que sigue afectada por los problemas que afectan a sus cuerdas vocales.





"Desde hace varios días me encuentro enfocada en la recuperación de mis cuerdas vocales. Esperaba lograrlo a tiempo para cantar en París; sin embargo y con mucho pesar para mí, no ha sido posible y mis médicos me aconsejan mantenerme en descanso vocal por el momento", explicaba la cantante en un texto publicado en sus redes el pasado jueves.