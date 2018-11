¿Qué dijo? Valeria Mazza habló del feminismo y recibió fuertes críticas

Valeria Mazza se explayó ayer en una extensa entrevista en la que habló de la lucha feminista, su relación con Alejandro Gravier, su época como modelo, además de las dificultades y alegrías de la maternidad. Apoyó a Macri y dio que viajar por el mundo le enseñó a "no juzgar y respetar".

La ex modelo, que actualmente da clases en la Universidad de Palermo sobre moda y Comunicación, comenzó reivindicando la lucha por los mismos derechos entre hombres y mujeres, aunque no se expresó sobre la ley del aborto seguro, legal y gratuito.

"Me parece fantástico que las mujeres sigamos peleando por nuestros derechos. Ha habido una desigualdad durante muchísimos años hacia el género y creo que hemos avanzado y ganado muchas batallas, pero queda un largo camino por recorrer", opinó en "Todas las tardes" de Canal 9.

Valeria Mazza Las Mujeres Y Los Hombres No Somos Iguales



Aunque explayó sus diferencias. "Pero creo que no me gusta cuando la mujer pierde feminidad en esta lucha", agregó.

"Las mujeres somos distintas, creo en la lucha por la no desigualdad pero tampoco tenemos que ocupar el mismo lugar que los hombres porque no somos iguales, ¿entendés?", sostuvo.

"No tiene que ver por el lugar donde estás sino que vinimos al mundo para diferentes cosas. Algunas cosas las podemos compartir pero otras no", aseguró. E insistió: "No me gusta la mujer que pierde la condición femenina".

Valeria Mazza Elige Su Lado En La "Grieta"



Una de las panelistas acotó: "¿Cómo dejarse pelos en las axilas, esas cosas?". Y ella respondió: "No necesitamos para demostrar que somos capaces agarrarnos a trompadas. Tenemos otras capacidades y lo podemos hacer desde otro lugar".

Luego elogió: "Las mujeres somos inteligentes, intuitivas, tenemos la capacidad de hacer un montón de cosas al mismo tiempo, que los hombres no pueden hacerlo".

"La educación de nuestros hijos en la mayoría de los casos está en poder de la madre", agregó.

valeria.PNG



Además habló de la caballerosidad de los hombres: "Yo quiero tener la posibilidad de si quiero acceder el mismo trabajo, tener el mismo sueldo, pero a la vez me encanta que me abran la puerta del auto. No quiero perder eso. Ese acto de caballerosidad no me hace menos mujer. Me siento más respetada y valorada cuando un hombre tiene un gesto de caballerosidad. No me gusta que el hombre pierda eso", detalló.

"Esto de 'no, a mí no me pagan la cuenta, porque sino soy menos'. No, no, a mí pagame la cuenta, que yo me siento... Abrí la puerta, pagá... Esos actos te elevan porque las mujeres somos preciosas y nos tienen que cuidar", concluyó.

Valeria Mazza En Todas Las Tardes