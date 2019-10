¿Qué dijo? La 'Negra' Vernaci habló de las fotos porno de Luciano Castro

La 'Negra' Vernaci, seudónimo de María Elizabeth Vernaci, expareja del actor Luciano Castro entre 2005 y 2009, se refirió a las fotos porno del actor que circularon en las redes sociales:





"Hablando de desnudos, no hablemos del tema. Hoy, nadie va a hablar acá... No vamos a hablar. Pobre pibe. Sí, dejémonos de joder. Es el comentario de todas las mujeres. Luciano apareció desnudo en las redes, pero muy desnudo. ¡Todo desnudo! Pero les dije que no vamos a hablar del tema, tiene 2 chicos chiquitos que van al colegio.





Al aire de radio POP (FM 101.5), Vernaci estaba pasando revista y comentando unas fotos de Alejandro Fantino semidesnudo, por lo que no pudieron evitar hacer referencia al tema, recomendando evitar ese tipo de selfies: "La gente es hija de puta y todo lo que hagas puede ser utilizado en tu contra. Sobre todo, la foto que tengas en algún momento alguien la va a ver. No hay que sacarse fotos. Punto. No tenés que tener fotos nunca en tu teléfono ni en el teléfono de nadie porque en el momento en que sacaste la foto ya no es más tuya. Se terminó, no hay forma, y queda siempre en algún lugar.





Qué duro que tengas que estar dando explicaciones de tu vida privada, dejate de joder. ¡Qué desagrable!".