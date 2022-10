Qué declaró Darthés en el juicio con Thelma Fardín por abuso sexual

"Darthés prestó su declaración. Contestó preguntas de la defensa (propia) pero se negó a responder preguntas de la fiscalía y de los abogados de Thelma", aclaró sobre la audiencia en San Pablo, Brasil. "Declaró durante aproximadamente dos horas y eso. Se negó a responder preguntas de la fiscalía", agregó.

Thelma espera que se resuelva el caso de abuso sexual que habría ocurrido en 2009, en el contexto de una gira teatral de Patito Feo, cuando ella tenía 16 años y él 45.

Thelma Fardin habló sobre los efectos que sobre su salud ejerce el juicio por abuso sexual contra Juan Darthés en Brasil. Además dio su mirada sobre la Justicia y el tratamiento de las víctimas y lo que espera de los momentos definitivos del proceso.

“En el último tiempo me enfermé muy seguido, estoy muy vulnerable, muy débil de salud, ese es un gesto muy claro de lo que le pasa a mi cuerpo respecto del cansancio que tiene en relación a lo que viene soportando", comenzó diciendo la actriz en una nota con Télam.

"Después de fechas en las que hay audiencias quedo reventada, si yo no freno, me frena mi cuerpo. Ahí se vuelve bien concreto qué me está sucediendo", agregó.

"A veces siento todo como una farsa donde hay gente que juega a la justicia y estamos las personas que realmente queremos construir un mundo más justo y tocamos las puertas de la justicia. En el juicio es probable que cambien al juez (en Brasil) porque parece que lo van a ascender y vendría otro que no presenció las audiencias”, aseguró al respecto.

Luego comentó: "Una siempre tiene que estar y presentarse, mi familia fue citada a declarar por parte de la defensa de Darthés, que tiene una estrategia muy violenta, y después no les tomaban testimonio, porque el objetivo era cansarme mentalmente, hostigarme emocionalmente".

Por último, sobre qué espera a que suceda el jueves 20 con la primera declaración de Darthés, dijo: "Yo creo que se va a presentar; no le queda otra alternativa, ya es lo último, después de esto viene la sentencia. Le dieron todas las garantías, pidió hacer un informe respecto de mis pericias y se lo concedieron. Si no se presenta podrían dictar su detención en Brasil. Él ya tiene un pedido de captura".