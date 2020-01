¡Qué confesión! Andy Kusnetzoff se masturbaba antes de cada programa

Son muchas las técnicas a las que recurren los conductores para realizar las grabaciones de sus programas dejando atrás cualquier momento de tensión. Sin embargo, Andy Kusnetzoff sorprendió al contar la suya.





En medio de una interesante mano a mano con Kusnetzoff, Catalina Dlugi sorprendió al entrevistado con su picante pregunta: "Una cosa que me impresionó mucho que vos y contaste, es que te ponía muy nervioso hacer El bar (el reality que se transmitió por América en 2001) y que te tenías que masturbar antes de hacerlo", indagó en Agarrate Catalina, el programa que conduce por La Once Diez.





"Bueno... un poco fuerte lo que me decís, Catalina", atinó a decir Andy, entre risas pícaras. Aunque luego se sinceró: "Así no lo dije pero lo de la masturbación sí, es cierto".





"Antes de grabar me daba tanta angustia y hacía, creo que como en una película que arrancaba así, con 'esto va a ser lo mejor del día'. A mí me angustiaba ir a grabar por distintos temas que no vienen al caso, pero sí, es verdad", cerró Kusnetzoff sin tapujos.





Fuente: ciudad