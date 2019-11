¡Qué calor! Mónica Ayos se animó a un desnudo total en las redes

El mi茅rcoles por la noche tuvo un subid贸n de temperatura luego de que la actriz M贸nica Ayos compartiera una postal "retro" donde se la ve como Dios la trajo al mundo. En la imagen se la ve de espaldas y... 隆sin ropa!





"Efecto Rulli. Nuestro amigo Sebasti谩n Rulli marcando tendencia siempre. 驴Qui茅n m谩s se contagi贸 de esta libertad hermosa?", escribi贸 la artista de 47 a帽os. Adem谩s, en la publicaci贸n etiquet贸 a su pareja, Diego Olivera. 驴Acaso fue un reproche hacia 茅l por su "libertad"?





El llamado "efecto Rulli" viene de Sebasti谩n Rulli, un gal谩n argentino que particip贸 de telenovelas mexicanas, que se convirti贸 en noticia en las 煤ltimas horas por exhibirse completamente desnudo en una playa. El actor comparti贸 una imagen similar a la de Ayos en su cuenta de Instagram y revolucion贸 a todos sus seguidores tambi茅n.





No obstante, los seguidores de M贸nica no tardaron en reaccionar al posteo ya que en menos de dos horas sum贸 m谩s de seis mil "me gusta" y miles de comentarios con elogios a su espectacular figura.





隆Mir谩!