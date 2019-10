¿Provocativo? Daniel Osvaldo saludó a Jimena Barón por el día de la madre con unas fotos

Desde que se separaron, Jimena Barón y Daniel Osvaldo no mantuvieron una muy buena relación. Ambos son padres de Morrison y, si bien en algún momento se volvió tirante el vínculo y cada uno criticó al otro por como cría y expone al pequeño en las redes, Osvaldo dejó todo de lado y saludó a su ex por el día de la madre.









El ex futbolista, que ahora se dedica a la música, publicó algunas fotos del tiempo que estuvo junto a la actriz en Italia y con su hijo recién nacido. "Feliz día a todas las MADRES ! En especial a las más importantes de mi vida", escribió Osvlado en su cuenta de Instagram. En las fotos están su madre, su hermana y Jimena que recién había parido y estaba muy distinta a la figura que logró en este tiempo.









Jimena también celebró su día con un mensaje para su hijo: "Cuando pensé que la tenía atada llegaste vos al mundo y lo diste vuelta. Sos la persona más maravillosa que conocí, solo me das felicidad, risas y un amor que no conocía. Sos mágico Morrison, gracias por enseñarme todos los días, espero estar a la altura como mamá...es lo más maravilloso que me pasó en la vida. Gracias por eso hijo. Feliz día a todas las mamás!".