Protagonistas de Elite se despidieron en las redes sociales

“Las Encinas" y sus historias entrecruzadas entre jóvenes adolescentes con diferentes realidades, intereses y gustos fue uno de los mayores focos de atención de los adeptos a Netflix en los últimos dos años. Elite se posicionó como una de las series de mayor repercusión de la plataforma audiovisual, generando gran taquilla y salida a nivel internacional. Tras tres temporadas de pura tensión, amor, amistades, rupturas, muertes y escándalos, el colegio en el que se reunieron mil historias para contar, continuaría su curso para el 2021 con su cuarta temporada, aunque sin varios de los protagonistas que le pusieron el cuerpo las tres emisiones disponibles. Frente a esta noticia, Danna Paola (Lucrecia), Ester Expósito (Carla), entre otros, se despidieron en las redes y el fandom expresó su furia.

"Hasta siempre Carla. Gracias por acompañarnos a ambas en el viaje y por el tiempo y talento que dedicáis a hacer maravillas como esta", lanzó la rubia que con su temprana edad ya cosecha más de 22 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, conviertiéndose en una de las jóvenes de mayor influencia en las redes, con escala internacional.

A su vez fue Danna Paola quien compartió uno de los fragmentos finales de su personaje en la ficción y comentó: "Always queen" (siempre reina) en referencia a su personaje Lucrecia, la "villana" de Elite. Incluso fue la contrincante de Paola en la serie, Mina el Hammani (Nadia) quien dedicó un extenso mensaje a su partida de la serie que atravesó los corazones de millones de personas a lo largo y a lo ancho del mundo. "Despedirse nunca es fácil, y menos cuando te despides de algo que ha marcado tu vida, tu manera de ser, y por supuesto, tu crecimiento personal y profesional", comenzó uno de los personajes principales que interpretaba a una adolescente de raíces palestinas con una cultura muy interesante de ver y comprender. En esa línea añadió: "Gracias a Nadia, que me acompañó en esas 3 temporadas como la guerrera que es y por todo lo que me enseñó y a mis compañeros, de los que me llevo mucho".

Frente al extenso mensaje de su compañera que llevó casi al límite del posteo en Instagram, la actriz mexicana a la cual se vincula con la ruptura entre Tini y Yatra no dudó en responderle a su compañera: "Te amo infinito y no es nuestro final, es solo el comienzo", dejando a la luz la gran amistad que cosecharon durante las filmaciones.

Por su parte, Polo (Álvaro Ricoladera) que se posicionó como uno de los personajes más claves de la serie, lanzó: "A sus órdenes siempre tropa" y expresó un "gracias amigo mio" respecto a su personaje. Tal como ellos, según informaron desde la cuenta oficial de Elite, Jorge López (Valentín) también estará fuera de lo que se viene. "Danna, Ester, Jorge, Álvaro y Mina se despiden de Élite", lanzó la cuenta oficial de la serie de Netflix con un video compilado de los mejores momentos de los actores.

La despedida de la gran parte de los protagonistas, despertaron la furia de todo el fandom de la serie, que no dudó en exponer sus pensamientos respecto a la decisión tomada por la plataforma. "No la pienso ver más", "esto es cualquiera", "no plis, lo que se los va a extrañar", "indignada", "Elite no es Elite sin ellos, ¿cómo los van a sacar?", "acaban de arruinar la serie", "ah listo no entendieron nada", fueron algunas de las reacciones furiosas de aquellos que se enamoraron de "Lu", "Carla" , "Nadia", "Polo" y "Valentin".

Tal como expresa el dicho popular a veces la vida es "una de cal y una de arena". Vendrá la cuarta temporada, pero muchos de los favoritos dejarán de estar y si bien muchos de los fanáticos estarán dispuestos a sentarse para ver la continuación de esta historia pese a los cambios, otros tantos anunciaron su reacción y decisión futura: no verla más. ¡Tremendo!

