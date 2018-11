Propuso reducir el jurado del Bailando a tres personas y Flor Peña se enfureció

Este viernes, Ángel de Brito disparó contra el desempeño de Florencia Peña en el jurado del Bailando, argumentando que la morocha no sabe nada de baile.

Según el periodista, la actriz se copia de las devoluciones de su colega y, por ese motivo, vendía sobrando en la mesa examinadora.

Para solucionar el tema, en diálogo con Los especialistas del show, Ángel propuso que el jurado se reduzca a tres personas y que Laurita Fernández y Flor Peña "se turnen, un día cada una".

Como nos podremos imaginar, a Florencia no le gustó nada la propuesta de Ángel. "No, huevadas no. Yo estoy tercera y a veces pasa que coincidimos. Hoy fue un día en el que coincidimos bastante, por ejemplo. Pero ese juego no lo juego. No estoy de acuerdo para nada. Yo tengo mi manera y esa es mi manera... siempre es mi manera".

"Eso es vintage. Con eso nos corrieron al principio del programa, intentaron corrernos con que no servíamos, con que no éramos buenas. La verdad es que a mí me contrató Marcelo Tinelli, no me contrató ni Ángel ni nadie más. Y si tienen algo para decirme, me lo dicen. Y no me dijeron nada así que tan mal no debo estar", agregó.

"Ya me rompe las pelotas. No es real. Soy muy consciente de mis limitaciones, soy una persona que sé del show porque tengo mucho escenario y bueno, hoy fue un día en el que acertamos bastante con Laurita. Este juego no se la sigo, en esta no", concluyó Florencia.

Mirá el video!

