Prohibido enamorarse: Mica Viciconte le dice no al flechazo con Poroto Cubero

Micaela Viciconte habló de su relación con Fabián Cubero luego de que se difundieran imágenes de ambos juntos el pasado lunes en un bowling de un famoso shopping: "Lo estoy conociendo, me cae re bien. Me parece un divino, un lindo hombre. Saldría sola con él".

"No estoy con ganas de enamorarme, los ojos no están puestos ni en él ni en nadie", aclaró Viciconte e hizo hincapié en que "hay buena onda y nada más".





"Que fluya, si el día de mañana vamos a comer y pinta, bueno bárbaro", expresó Mica en "Por si las moscas".

Al respecto, la ex participante del Bailando se mostró muy molesta con la presencia de paparazzis en el shopping y aclaró la situación de las imágenes: "La foto que nos sacaron fue ni bien llegamos, en ningún momento estuvimos los cuatro parados (por la otra pareja), el fotógrafo ya estaba en el lugar. Nosotros no reservamos, fuimos directamente".

"Me fui con dolor de cabeza ayer, fue todo muy de golpe, fui a buscar el auto y había un fotógrafo que no paraba de sacarme fotos, le dije 'ya me sacaste como 20 fotos, para qué querés más'", dijo molesta.