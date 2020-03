Profundo mensaje de cumpleaños de Emilia Attias

El 20 de marzo Emilia Attias cumplió 33 años y a través de Instagram compartió un sentido posteo reflexionando sobre lo ocurre a nivel mundial con la pandemia del Coronavirus.

"Ayer cumplí 33. Solo agradecí por el amor que tengo en mi vida, y lo afortunada que soy por eso. Pedí bendiciones para el mundo, salud para mi familia y para todxs", comenzó su posteo la actriz.

"En estos tiempos lentos, pero vertiginosos a la vez, conectarse con uno parece esencial. Replantearse la vida, la de uno y la de nuestra comunidad. Sanar nuestra energía. Volver a replantear prioridades y observar más severamente como estamos viviendo", siguió la madre de Gina.

Y remarcó: "No nos perdamos. No perdamos nuestro mundo interno. No perdamos nuestro tiempo. Nuestros afectos. Nuestro contacto con la naturaleza. Nuestro cuidado a la madre tierra, nuestra casa. Nuestra relación con los animales. Nuestra solidaridad para con el otrx".

"Esta situación nos está obligando a actuar en masa, a ser equipo, sin fronteras, a cuidarnos entre nosotrxs. Demasiado obvio como para no detenerme a pensar sobre el frenesí con el que vivimos y la desconexión (a veces, indiferencia, intolerancia, odio) que tenemos entre todxs lxs que habitamos este planeta", siguió la mujer del Turco Naim.

Y cerró con un deseo colectivo: "Ojalá quede en el pasado, y después de esta pandemia haya un antes y un después".