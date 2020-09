El profundo dolor de Diego Ramos por la muerte de su papá

Diego Ramos contó a través de Instagram que su papá murió a causa del coronavirus.

“Chau Pa!”, tituló el posteo, acompañado por una foto en primer plano de su padre, en el que también cuenta que tanto él como su mamá resultaron contagiados.

“Terminé mi aislamiento por Covid positivo, mi mamá sigue aislada unos días más y mi papá, lamentablemente, no le pudo ganar”, manifestó Diego.

Por último dejó un sentido mensaje en medio de la flexibilización del aislamiento: “No me gusta aleccionar, pero si estás pensando ‘mejor lo tengo y me lo saco de encima’, te cuento que no está bueno. No sabes quien se puede contagiar y cómo le va a afectar. Como te puede afectar a vos y que vas a sentir”.

“Se vive a veces con miedo, otras con incertidumbre y siempre en soledad. Faltan abrazos, besos y caricias. Por suerte, sobra amor y eso es lo que siempre va a quedar”, concluyó Ramos.