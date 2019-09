Problemas económicos para Cinthia Fernández

Cinthia Fernández contó que vuelve a enfrentarse en la Justicia contra su ex, el futbolista Matías Defederico, por la manutención de sus hijas Bella, Charis y Francesca.









"Estoy de nuevo en un juicio de alimentos. Yo decidí no hablar públicamente del padre de mis hijas nunca más porque la última vez fue espantoso. Es pelea en la tele y me queda el cargo de conciencia porque mis hijas en algún momento van a ver eso", contó Cinthia al ciclo "Hay que ver".









Además, reveló que -superada la crisis que atravesaron- su pareja, Martín Baclini, la ayuda pagando el colegio de sus tres hijas. "Él paga toda la educación de mis hijas porque sino me hubiera sido imposible. El año pasado me largué a llorar porque debía muchísima plata en el colegio y estaba ahogada porque no podía pagarlo. Estaba con dos trabajos, no veía a mis hijas y era una desesperación. En ese momento teníamos mucho conflictos con Matías y no estaba ni firmado un acuerdo. Y no llevo una vida lujosa", agregó.









Ante esto, desde Instagram, Matías Defederico respondió: "Te das cuenta que creciste cuando no quieres tener problemas con nadie, cuando no te importa lo que digan de ti, cuando lo único que quieres es ser Feliz y, que no te estén jodiendo la vida, ahí crecés, pero no de edad sino de madurez".