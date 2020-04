Siempre en problemas: Cinthia Fernández tuvo una escandalosa pelea con una vecina

Cinthia Fernández se vio envuelta en otro inconveniente con un vecino tras denunciar en público que uno de ellos no limpiaba su pileta y dejó el agua sucia, con el peligro que eso implica por el dengue.

Ahora, la panelista de "Los Ángeles de la mañana", El Trece, denunció a una vecina del barrio privado donde vive.

La vecina se quedó con un paquete que era para ella, un producto de belleza de uso personal y que encima fue utilizado.

Al parecer la discusión se puso violenta y hubo insultos cruzados y la panelista acusó a la hija de su vecina de tirarle del pelo en plena discusión.

"Vayan a mi último posteo a ver qué hizo la ladrona de mi vecina. Tristísimo todo", lanzó en Instagram Fernández.

Y luego registró todo el momento en imágenes: "Estás siendo escrachada. Tengo los remitos. No te tengo que pedir, es algo que no es tuyo. Y pedí disculpas", la decía ella. "Andate de mi casa y te doy todo", insistió la vecina.

"Estas dos señoras me robaron. Van a ser denunciadas y encima me golpearon", le contestó Cinthia.

"Me devolvieron las cosas contaminadas. Me agredieron, me empujaron, me tiraron la caja, un aparato que cuesta muchísimo. Las autoridades del barrio están avisadas", relató indignada la ex de Martín Baclini.

Y cerró: "Me pegaron entre dos personas, me tiraron del pelo, me empujaron con mucha violencia".