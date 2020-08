La Princesita, harta de Esmeralda Mitre: "Me harta la falta de respeto"

Cuando ingresó a la pista, su coach prometió que iba a ser la mejor performance de Esmeralda Mitre en el "Cantando 2020". Esta vez, la mediática actriz interpretó un tema de su amigo Chano, "Obsesionario en la mayor".

Pero, al momento de la devolución, la cosa se fue desmadrando y todo terminó en un terrible escándalo y en un aplazo sin precedentes por parte de Karina, La Princesita.

Cuando Karina le dio la devolución a Esmeralda aclaró que "no se trata de un tema persona" y remarcó que gran parte de la performance, la mediática la cantó con voz nasal.

“No iba a poner un 1, pero la falta de respeto ya me cansa. Yo siempre tengo que dar explicaciones de por qué me gustó o no me gustó. Iba a poner un 3, pero pongo un 1. No hay menos -10, si no ponía un -10”, dijo La Princesita a la hora de dar su puntaje.

Claramente, Mitre no respeta el rol de Karina en el jurado. Intentó interpelarla para que ella adivine qué registro vocal tenía y le tiró una frase bastante despectiva: “Vos estás apta para muchas cosas, por ahí para mover las cachas al ritmo de La pollera amarilla como yo no, pero bueno...”.

"Hago fuerza para que me guste, no quiero que parezca que es personal, pero la canción tiene que quedarles cómoda a los dos", y remarcó que el compañero de Esmeralda no dio con el tono. Mitre se mostró disconforme con esa devolución, y eso dio pie a una intensa discusión, que culminó con ambas muy molestas. Sin más justificaciones, Karina concluyó: "Me pareció feo, no me gustó".

