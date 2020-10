La Princesita explicó por qué tomó la decisión de separarse de su hija Sol durante la cuarentena

La joven de trece años no está ni con su mamá ni con su papá, El Polaco. Vive en la casa de su abuela materna

El coronavirus y el posterior aislamiento con el fin de frenar la ola de contagios hizo que muchas familias tuvieran que dividirse. Mucha gente dejó de ver a sus seres queridos con el fin de no exponerlos por tratarse de personas dentro del denominado grupo de riesgo. Ese fue el caso de Karina La Princesita y El Polaco, ambos expuestos, que se tuvieron que separar de su hija Sol.

En diálogo con Catalina Dlugi en La Once Diez, la artista y jurado del Cantando 2020 se mostró triste con el hecho de que en algunos programas la juzguen porque Sol, de 13 años, está viviendo actualmente con su abuela.

La cantante explicó que cuando comenzó la cuarentena ella estaba regresando de un viaje de estudios y que por eso su hija pasó el primer mes del aislamiento con su papá. Luego se reencontraron pero cuando ella comenzó a trabajar y a estar más expuesta a un eventual contagio decidieron que la adolescente regresara con su padre.

Hasta que a él le llegó la propuesta para participar de Masterchef Celebrity y debieron buscar otro lugar para su hija, ya que no querían que estuviera expuesta y por eso ella se fue a vivir a lo de su abuela materna.

“Tiene broncoespamos. A los 14 días (de nacer) fue su primera internación y dos veces por año la internan, y ahí dijimos que esté con mi mamá. Yo toda la vida me la pasé internada por problemas respiratorios, por eso me pareció lo mejor que esté con mi mamá, que no está trabajando”, contó la cantante tropical.

“Yo tengo una tranquilidad con esta decisión! Además hay mucho asintomático”, cerró La Princesita que a las pruebas se remite ya que en los dos programas que trabajan ella y su ex pareja hubo casos positivos de coronavirus e incluso el Polaco fue uno de ellos, junto con Vickly Xipolitakis y Germán Martitegui en Masterchef.

En el Cantando donde Karina es una de las figuras también hubo varios casos, como el del trío compuesto por Brian Lanzelotta, Ángela Leiva y su coach Natalia Cociuffo, Lola Latorre, Lucas Spadafora y Charlotte Caniggia, entre otros.

Luego de que El Polaco presentara los primeros síntomas, desde la producción del ciclo de Telefe decidieron parar por dos días las grabaciones hasta tener los resultados de los hisopados de él y de quienes estuvieron en contacto estrecho. Además del músico, se contagió su mujer Barby Silenzi.

El cantante será reemplazado en la competencia por Natalie Pérez, Christian Sancho estará en el lugar de Xipolitakis y Dolli Irigoyen en el de Martitegui. En las últimas horas la griega se mostró angustiada porque su hijo Salvador Uriel también se contagió: “Estoy poniendo la mejor energía para que todo esto pase rápido”.