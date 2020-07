La Princesita: "Que me digan gorda me afectó mucho"

Karina La Princesita opinó del mensaje que dio Oriana Sabatini en Instagram, hablando del peso de las críticas sobre su cuerpo y de los trastornos alimenticios que sufrió durante una década.

Víctima en su momento del bullying, Karina aseguró en Los Ángeles de la mañana: "La primera propuesta del Bailando la tuve en 2008 y una de las razones más grandes por la que no la acepté fue esa. Por eso el año pasado, cuando acepté el Bailando, fue romper con los miedos que yo tengo por las cosas que se dicen. A mí es a una de las que más le dicen gorda, y un montón de cosas. Eso en un momento me afectó mucho, y me afectaron un montón. Pero ahora que tengo una hija adolescente, no me importa demasiado lo que me digan".

Karina La Princesita agregó: "Estas cosas, que generan mucha inseguridad, hacen que no te aceptes y eso te lleva a rechazar propuestas laborales, a pensar más la hora de vestirte. Es un tema delicado".