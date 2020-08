Por primera vez en 40 años, "El Chavo" se ausenta de la pantalla argentina

Tras su impactante aparición en las pantallas argentinas a principios de la década del `80, con un gran despliegue promocional que incluyó revistas de historietas, juguetes, golosinas y figuritas, "El Chavo", la popular telecomedia mexicana, se ausentará por primera vez de la grilla ante la decisión de Televisa de cancelar su emisión en toda América Latina.

La decisión fue adoptada tras fallidas negociaciones con los familiares de Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito, creador y cabecilla de la troupe que divirtió a varias generaciones.

Por supuesto que la cancelación incluye a otros sketches protagonizados por muchos de los personajes surgidos de la imaginación de su creador como el caso de "El Chapulín Colorado", "El Doctor Chapatín" y "Los Chifladitos".

A pesar del paso de los años y de aquel furor inicial, que provocó la visita de toda la troupe y de muchos de sus personajes en solitario cuando dejaron de ser parte del elenco, "El Chavo" aún era parte de la pantalla de Canal 9 durante los fines de semana.

El enlatado además era un recurso frecuente para cubrir espacios cada vez que se generaba algún "hueco" en la programación, debido a que garantizaba aceptables niveles de audiencia.

Ocurre que este ciclo logró colarse en el corazón de los argentinos con su desopilante galería de personajes y sus repetitivos pero no por eso poco eficientes gags.

La inocencia de su protagonista, los caprichos de Quico, las travesuras de La Chilindrina, los artilugios de Don Ramón para no pagar la renta y evitar cualquier trabajo formal, los coqueteos de la Bruja del 71 y las ínfulas de Doña Florinda, son algunos de los rasgos que marcaron el pulso de esta famosa serie.

"Aunque tristes por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto esté Chespirito en las pantallas del mundo. Seguiremos insistiendo, y estoy seguro que lo lograremos", escribió en Twittter Roberto Gómez Ferán, hijo del fallecido actor.

"Es una pena que quien más se benefició de los programas de Chespirito hoy afirme que ya no valen nada. A sus hijos nos dejó su cultura, su amor, su ejemplo, su estilo. Esa riqueza no se puede cuantificar. Los intereses económicos no están en la familia", publicó, por su parte, su hija Cristina Gómez.

En tanto, Florinda Mesa, la actriz que encarnó a Doña Florinda y a la Popis, entre otros personajes, y última esposa del comediante, también lamentó la cancelación, a pesar de no haber sido parte de las negociaciones.

"Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente", sentenció.