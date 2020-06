“Preso las pelotas”, la respuesta de Maradona para sus hijas y Burlando

Tras la aparición del video de Diego Maradona bailando con Verónica Ojeda, visiblemente en una estado de ebriedad, su hija Gianinna con el aval de Dalma salieron a señalar de nuevo al entorno que rodea al ex astro del fútbol y contaron su preocupación por su salud.

Incluso Gianinna aseguró que le gustaría llevar a la Justicia el caso para poder cuidar a su padre. Sin embargo, acá sumó que no usaría los servicios de Fernando Burlando para esto pues es el abogado de su madre Claudia Villafañe​, a quien le lleva los juicios contra Diego por las propiedades de Miami y las famosas camisetas.

En referencia a eso, Burlando habló con “Intrusos”, América, y se refirió a que Maradona está secuestrado. "Yo soy de la idea que para que una persona esté privada de su libertad no necesariamente tiene que estar en un sótano o encerrada con un candado. Hay otras formas de privar de su libertad a alguien. Cuando alguien no tiene la capacidad o posibilidad de decidir es una forma elocuente de privación de la libertad. Y dada las circunstancias y los episodios que reiteradamente se han dado en la vida de los familiares de Diego Maradona, y en las notas que ha hecho el propio Diego que luego fueron ratificadas por él, sin existir una sola prueba que esas notas o manifestaciones se hayan expresado o dicho, hablan de que le están manejando y controlando su vida de una manera muy dispendiosa", dijo al respecto el letrado.

Entonces, Diego decidió salir a contestar por medio de un video. “Ay, no sabía que estaba preso, de verdad. Cha, chan, cha, chaaaannn… Miren lo preso que estoy, esto es de una torta que se hizo acá, en esta casa", dijo el entrenador de Gimnasia y Esgrima de la Plata a Clarín. "Preso, las pelotas”, agregó el ex jugador soltándose de un lazo que ataba sus manos.

“Córtenla con eso de que estoy borracho y todas esas cosas. Mi propia hija me lo viene a decir. Yo a mi hija la llevé desmayada con 15 añitos a la casa. Esto la verdad me duele. Pero no le voy a aflojar, no le voy a aflojar. Creen que apurándome a mí me van a hacer caer todo lo que me robó la madre. No se enganchen, chicas, no se enganchen”, sumó.

“Todo esto que están diciendo lo dicen para que yo vuelva a las drogas, pero yo no vuelvo mas, 15 años llevo limpio”, dijo hace unos días.