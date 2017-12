Prendió fuego Instagram con una foto hot

Pero Cande le "hizo el aguante" a Marcelo a través de Twitter, desde donde le mandó un mensaje súper profundo a su papá: "Admirable persona. Orgullosa de vos siempre. Dejando todo. Pase lo que pase... un guerrero, con un corazón tridimensional. Te amo y te felicito por tanto. Te mereces todo. @cuervotinelli. Gracias por enseñarme a ser mejor persona todos los días de mi vida".





De todas maneras, Cande no solo se dedicó a twittear en la noche del lunes, también subió la temperatura de Instagram con una foto súper sexy, en la que aparece luciendo un top con tiras de cuero y tachas.





El mensaje que acompañó la imagen también llamó mucho la atención: "Thinking about you (Pensando en vos)", escribió misteriosa la it girl, que semanas atrás confirmó su sorpresiva ruptura del actor Franco Masini. ¿Será un mensaje para su ex?