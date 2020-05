La pregunta íntima que molestó a Noelia Marzol

La actriz y bailarina no ocultó su molestia luego de que un seguidor le realizara una consulta a través de Instagram

Como suelen hacer los famosos en época de cuarentena, Noelia Marzol recurrió a las preguntas y respuestas de Instagram para interactuar con sus seguidores. Sin embargo, la pregunta de un usuario le molestó y lo hizo saber.

“¿Tenés fantasías sexuales?”, le consultó un seguidor. La actriz no dudó en hacer notar su indignación por la recurrencia en el mismo tema al hacerle preguntas. “Gente, qué raros que son respecto al sexo! Todos nacimos del sexo, ¿no tendría que ser un poco más natural? Dejen de hacer preguntas pelotu…”, manifestó la bailarina.

Marzol se refirió a quienes le dejaban comentarios machistas, luego de que varios usuarios lo notaran y le preguntaran al respecto. “Muy buena pregunta. Los comentarios machistas directamente se ignoran porque ignoro a la gente tonta, así que los comentarios tontos, ignorados”, sentenció la actriz.

Cabe destacar que la reconocida bailarina es muy activa en su cuenta de Instagram donde ya supera el millón y medio de seguidores atentos a todas sus actividades. Sus años de experiencia se ven reflejados en cada cosa que hace, ya sea arriba del escenario o a través de las redes, donde Noelia recibe todo tipo de halagos.

En los últimos días, la ex participante de ShowMatch comparte diversos videos en su perfil que dan cuenta de su gran talento para lo artístico donde impresionó a los internautas con unos increíbles pasos de gimnasia rítmica y obtuvo también miles de comentarios.

El pasado sábado 4 de abril, Noelia Marzol fue una de las invitadas al programa PH, Podemos Hablar. Sin embargo, a menos de 24 horas de que se emitiera el programa, la actriz y bailarina manifestó en las redes sociales su fuerte incomodidad por las preguntas del anfitrión. Sus dichos desataron un gran debate en televisión. Pero el tiempo pasó, y Kusnetzoff llamó a Noelia para disculparse, a tres semanas del conflicto.

“Hablé con Andy. Tuvimos una charla bastante extensa, creo que duró como una hora. Se disculpó, hizo un mea culpa y me explicó que las circunstancias del programa no habían sido las habituales, por esto del coronavirus, la comunicación con delay y de tener que estar atento a muchas cosas. Me dijo que se le habían escapado ciertos detalles”, detalló Marzol.

“Yo le agradezco el llamado. Él se disculpó y me parece súper valorable. Está bueno permitirle a la gente cambiar. Incluso yo, hay cosas que digo, que no me doy cuenta, y soy mujer. Puede pasar. Lo importante es asumirlo y hacer un cambio", completó Noelia.

Teleshow