¿Por qué Matías Alé pasó de ser "el Brancatelli de Macri" a "inmolarse por Cristina"?

Hoy, todos los medios lo ponen a Matías Alé en la vereda del kirchnerismo. Su frase, en el ciclo "Dilema" que se emite en el programa "Pamela a la tarde" lo catapultó hacia ese lado de la grieta.





Sin embargo se trató de un juego de hipotéticos se vio en el vivo del ciclo de América y que algunos lo usaron para el lado que más le conviene.





"¿Qué harías si CFK te pide apoyo a cambio de fondos para solidaridad?", fue la consulta que le realizó la conductora del ciclo, Pamela David, y Alé contestó de forma categórica.





"Yo sí la aceptaría... Muchísimo... Me inmolaría por CFK si me ayuda", aseveró el ex de Graciela Alfano respecto de un posible apoyo a la líder de Unidad Ciudadana y explicó: "Hace muchos años que tengo ganas de hacer una Fundación. Pero todavía no encuentro las personas idóneas para poder hacerlo. De ser así, la bancaría. Absolutamente".

Sin embargo, Matías se había mostrado a favor de Mauricio Macri en 2015 y dijo que iba a convertirse en el "Brancatelli de Macri".





"Quiero ser el Brancatelli de Macri. Si Mauricio gana el 22, al día siguiente estoy en Intratables", había dicho el mediático, hace cuatro años, en diálogo con "Animales Sueltos", el programa de Alejandro Fantino.





Pero el verdadero sentimiento político de Matías lo expresó ayer a la tarde: "Yo no tengo ningún pensamiento político. No me gusta la política, entonces se me hace difícil opinar. Más que nada porque mi viejo hizo política y la pasó muy mal. En ese período no la pasó bien mi familia. Por eso soy medio reacio a la política", afirmó.