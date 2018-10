Por primera vez mostraron el mausoleo de Rodrigo Bueno

"Rodrigo se mató en la madrugada del sábado 24 de junio de 2000 en la Autopista que conecta Buenos Aires-La Plata y el juez no dejó que se lo lleven a Córdoba. Entonces lo enterraron en este cementerio. La mamá lo quiere cremar para llevárselo a la provincia de donde este oriundo, pero el hijo no está convencido. Primero se tuvo que esperar que sea mayor de edad y segundo, todavía no sabe qué quiere hacer", contó en su informe el periodista, uno de los recientemente despedidos de la agencia de noticias Télam.





También el youtuber contó que la lejanía del cementerio hace que la tumba sea poco visitada: "Es complicado que los fans acá puedan acceder a verlo. Me comentaron que vienen muy poco, que en la semana no viene nadie y los sábados, que es cuando abren la bóveda, hay veces en las que no viene nadie... o dos o tres personas", detalló.