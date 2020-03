Polino, Escudero y Cae le dieron duro a Jimena Barón en "Divina Comida"

Anoche, en "Divina Comida", Telefe, Marcelo Polino ofició de anfitrión en una velada que tuvo una párrafo aparte cuando el cantante Cae habló de Jimena Barón y del escándalo ante el lanzamiento del single "Puta".

"Cuando pasan cosas como lo de Jimena Barón y después hay un arrepentimiento por redes sociales. Digo que está bueno arrepentirse cuando la cagás pero hasta qué punto el arrepentimiento no es parte de una estrategia. Porque... Qué casualidad que después vino el lanzamiento del single! Cuando pasaron un par de horas tenía 3 millones de vistas", afirmó Cae y abrió el debate en la mesa de Polino.

"Me parece que también hay un gran vuelto hacia Jimena Barón que cuando empezó a cantar flasheó Lali. Entonces a los dos minutos no nos dio más pelota a los periodistas, no nos atiende más los teléfonos, metiste la pata y le caímos todos. Porque Jimena cambió, para con nosotros ella cambió, entonces muchos medios le facturaron fuerte eso", enfatizó Marcelo sobre el vínculo que Jimena mantiene con la prensa a partir de su éxito.

Por su parte, Silvina Escudero contó su experiencia en un hotel que compartió horas después de que Jimena estuvo alojada. "Hace tres semanas fui a hacer el show en los carnavales. Jimena había ido justo el fin de semana anterior. Los del hotel me empezaron a contar cosas de ella. Cosas feas. Como diciendo que pidió que todos se vayan del hotel, que saquen a los chicos que no se quería sacar fotos. ¿Pero no puede ser que haya tenido un mal día? Le plantee a los dueños".