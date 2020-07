"Polémica en el bar" tuvo su charla de café sólo de mujeres

El jueves por la noche se dio una mesa histórica de mujeres en "Polémica en el bar", América.

Mariano Iúdica estuvo rodeado de distintas famosas que contaron sus mejores anécdotas con hombres.

Por primera vez en su historia, el ciclo creado por Gerardo Sofovich tuvo una mesa de mujeres, que protagonizaron un intenso debate.

María Fernanda Callejón, Rocío Oliva, Luciana Salazar y Luisa Albinoni, formaron parte del legendario programa.

"A los hombres hay que ignorarlos", reveló Callejón como técnica de seducción.

Iúdica habló hace unos días con PrimiciasYa.com en un live de Instagram y contó cómo fue la experiencia de hacer el programa desde su domicilio.

"Hacerlo desde casa no me gusta, así no es hacer televisión", indicó sobre el momento particular de la pandemia y la tevé.