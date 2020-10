¿El Polaco y Barby suspendieron la boda?: "Ahora estamos bien así"

La cuarentena por el COVID-19 puso paños fríos a la idea de casarse, así lo reveló Barby Silenzi entrevistada por el ciclo "El after de la previa" que conducen Celeste Muriega y Tucho por UrbanaBA, los jueves de 17 a 19.

"Justo se le ocurrió proponerte casamiento en plena cuarentena!", enfatizó Celeste Muriega y aprovechó que El Polaco estaba en el teléfono durante la nota a Silenzi.

"Y ahora ya está, nos quedamos así, vamos con eso que estamos bien!", ironizó el cantante que actualmente participa de "Masterchef Celebrity" y que transita el COVID-19.

Pero luego aclaró: "Cuando nos casemos están invitados todos! Voy a cantar yo".

Su pareja fue lapidaria con El Pola: "Él tiene algo especial: invita a cantar a un amigo a sus fiestas pero no lo deja cantar nunca. Agarra el micrófono él".

"A mi me encanta cantar, es mi vida la música, si me pagan mejor pero a veces no hace falta que me paguen", remató.

"Yo quiero una fecha!", insistió Barby Silenzi y Ezequiel gambetó con un "se corta!".

"El casamiento pasó de moda, lo importante es amarse, quererse...", cerró el cantante en medio de las humoradas y tras dejar la puerta abierta de una nueva fecha para pasar por el registro civil.

PRIMICIAS YA