El Polaco y Barby Silenzi fueron papás: nació Abril

Llegó el gran día: El Polaco y Barby Silenzi fueron padres esta mañana con la llegada de Abril, quien nació por cesárea y de esta manera la pareja coronó su historia de amor.

“Hoy es uno de esos días que no me voy a olvidar jamás .. en un momento que el mundo está cambiando y están pasando muchas cosas … hoy 1 de junio de 2020 nace mi tercer princesa y mi corazón explota de alegría .. compañera , amiga , novia … mi amor @barby_silenzi te amo me haces muy feliz .. se las presentamos ella es #ABRIL ❤️💕❤️💕❤️��“, escribió el cantante en su cuenta de Instagram presentando así a la recién nacida.

Además, Ezequiel compartió en el mismo posteo, una tierna imagen de Barby con la pequeña Abril sobre su pecho.

Recordemos que ella ya es mamá de Elena, la hija que tuvo con Francisco Delgado, el ex ganador del reality Gran Hermano. Mientras que el cantante de cumbia es padre de dos nenas: Sol y Alma, de dos parejas anteriores, Karina La Princesita y Valeria Aquino, respectivamente.