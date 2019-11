¡Pobre Roly! Levantó por Tinder, pero creyeron que era un impostor

La 煤ltima actuaci贸n de Rolando Roly Serrano en El Marginal interpretando al Sapo Quiroga caus贸 sensaci贸n en todo el p煤blico argentino. Es que al ser el "capo" de la c谩rcel de San Onofre cautiv贸 a todos los fans de la serie de Sebasti谩n Ortega. Sin embargo, lograr popularidad no a todos les result贸 un buen m茅todo para probar suerte en el amor a trav茅s de las nuevas aplicaciones para conocer a otras personas.





Este s谩bado, Roly fue uno de los invitados a PH, Podemos Hablar, y cont贸 sobre una particular experiencia en Tinder, una de las aplicaciones m谩s populares para conseguir pareja y cont贸 la p茅sima experiencia que vivi贸 cuando dos de sus amigos le recomendaron hacer uso de la red social de citas.





"Yo estaba con Nicol谩s Riera y Diego Ramos en Mar del Plata comiendo y los dos estaban viendo el celular todo el tiempo y les digo: 'vamos chicos d茅jense de joder con el celular, m铆renme a la cara, charlemos' y ellos me responden: 'banc谩 que estamos en Tinder, 驴vos no ten茅s Tinder, est谩 lleno de minas', me dice 'Tacho'. Entonces les entregu茅 mi tel茅fono", cont贸 el actor.





"Yo que estaba m谩s s贸lo que el cero y les digo 'bueno dale anotame'. Me registraron, me subieron una foto de google. Comimos, ellos estaban mirando la pantalla todo el tiempo y en un momento se abre una ventanita -yo hab铆a puesto promedio 38 y 50- pero la muchacha no era mi target. Se la ve铆a un poco m谩s grande de lo que dec铆a en su edad", explic贸 en su relato.





"Luego aparece una que era una diosa absoluta, de 40 a帽os, miro y ten铆a varias fotos lindas, era muy linda mujer. Dije 'ya est谩...'". Y la conversaci贸n comenz贸, aunque todo no fluy贸 como Roly Serrano esperaba: la mujer, que se encontraba a 50 cuadras de distancia-seg煤n reflejaba la aplicaci贸n- no le cre铆a que en realidad se trataba de 茅l, y pens贸 que era alguien que se hac铆a pasar por el actor.





"Despu茅s hablamos, y ella no me cre铆a que era yo. Me dice 'No sos vos'. Si, soy yo le dec铆a. Y me dice 'Vos deb茅s ser un pelotudo, un 'onanista'... Sos un cag贸n, te cag谩s en las patas, deb茅s ser un horrible... y pon茅s la cara de ese se帽or que es un caballero", agreg贸 el reconocido artista sobre esta particular situaci贸n,





Y reflexion贸 sobre c贸mo termin贸 aquella noche, haciendo un an谩lisis de lo que "se perdi贸" esta mujer que no le crey贸 su perfil: "No sab茅s la que te perdiste pensaba yo... soy el oso mimoso. Termin茅 con Diego Ramos la noche...". Y finalmente ese encuentro nunca se pudo concretar.