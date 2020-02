Floppy Tesouro habló del amor libre y del famoso poliamor

Floppy Tesouro atravesó un 2019 con algunas sensaciones encontradas: Hizo pie laboralmente en "Incorrectas" pero al mismo tiempo tuvo que enfrentar una separación con Rodrigo Fernández Prieto.

Tiempo después, la pareja decidió apostar a la familia la reconciliación se concretó antes de lo esperado. Florencia y su esposo, Fernández Prieto, son padres de Moorea.

Anoche, en "Divina Comida", la vayaina de Moria Casán habló sobre la posibilidad de abrir la cabeza en el plano íntimo.

"No, me muero. Salí corriendo porque yo no puedo. El amor libre conmigo no va. No puedo compartir al otro", expresó Floppy en relación al poliamor.

Y añadió: "No me gustaría estar con alguien que no sea con mi pareja o que me mire estando con otro. No me puedo imaginar que alguien tenga el morbo de ver a su mujer teniendo sexo con otra persona, que sea swinger ponele".

El anfitrión de la noche, Grego Rossello, consultó si el esposo de ella pensaba igual, a lo que Floppy resolvió con un: "No… pero que ni lo pregunte! No va conmigo".