Evangelina Anderson reveló hoy el origen de su enfrentamiento con Eliana Guercio: "Siempre tuve buena relación, en Patinando por un sueño 2007 era la que mejor se llevaba con ella, me caía bárbaro. Compartimos Selección y estábamos bárbaro", comenzó la mujer de Martìn Demichelis en "Los Ángeles de la mañana", El Trece.





"En el Mundial de Brasil estábamos en la cola para tomarnos el avión, la voy a saludar y me da vuelta la cara. Pero mal. Le pregunto cómo estaba, cómo estaban las nenas y me dijo 'hermosas' y se da vuelta. Me la vuelvo a encontrar y no me saluda. Ahi dije 'no la saludo más'. Al día siguiente bajamos a desayunar en el hotel, me la cruzo y le digo 'buenos días'. Y del otro lado, nada", siguió.





Y aclaró: "Me ignoró todo el tiempo. Tenía miedo de que me pegue, te digo la verdad. Pasan tres o cuatro años, me llama por teléfono y me habla durante dos horas por otro tema, que no tenía nada que ver, de una pareja que decían que había una crisis. En un momento, le dije 'todo bien Eliana, pero no me saludás hace años y ahora me llamás'. Ella me dijo 'vos sabés, pensá un poquito'".





"Me terminó diciendo que alguien, que me dijo el nombre, una famosa, le mandó una captura de un retweet que yo hice en el que hablaban bien de otro arquero, que es mi amigo", cerró Eva.





La respuesta de Guercio llegó desde Twitter con fuertes mensajes: "Mi mamá tenía razón, La indiferencia mata... De un burro siempre se espera una patada, Hay que ignorarlos. Usemos la energía en cosas importantes y VERDADERAS".





"Yo nunca traicionaría a una mina a la que le admiro los ovarios por una delirante, que dice que alguna vez se relacionó conmigo, perdón??? Las mentiras tienen patas cortas y las mentirosas también", apuntó.