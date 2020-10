Picante cara a cara: "Pensé que tirabas para el lado de mi ex"

Siendo la revelación en el jurado del Cantando, Karina la Princesita aprovechó la cercana y armoniosa relación laboral que hoy mantiene con Ángel de Brito, conductor del certamen junto a Laurita Fernández, para decirle en la cara por qué en una etapa de su vida "no lo quería".

En su respuesta, la cantante de cumbia se refirió, sin nombrar a Sergio Kun Agüero, que su mala onda con el periodista nació en la época que ella era novia del futbolista. Y se lo dijo sin filtro en su visita a Los Ángeles de la Mañana.

El ida y vuelta de Karina con Ángel en LAM:

Karina: -Siempre tuve este carácter.

Ángel: -Ella pone distancia de entrada. Nosotros en el Bailando teníamos una relación más tensa, más distante. No me querías nada.

Karina: -Yo te quiero, antes no te quería.

Ángel: -¿Odiabas las devoluciones?

Karina: -No, era de antes. No me acuerdo algo en particular, sino te lo diría.

Ángel: -Si no te acordás una factura para pasarme, es bueno.

Karina: -Me pareció que en el tiempo (que yo estaba) con mi expareja, vos tirabas para un lado.

Mariana Brey: -¿En tu época con el Kun?

Karina: -Sí, me pareció eso.

Ángel: -Igual, a él tampoco lo conozco.

Karina: -Pero es tu cara. Tu cara es de pocos amigos y uno dice (hace un gesto de alejarse).

Ángel: -Dice 'no acercarse'.

Karina: -Después lo conocés y te das cuenta de que es sincero...

Fuente: ciudad