Piazza hizo llorar a Flavio Mendoza: "Dos alfas no pueden cuidar a un niño"

"Dos alfas no pueden cuidar a un niño. Yo soy ortodoxo al 100%. La gente no me conoce nada, piensa que porque yo me visto así con un uniforme alemán voy a ser un loco. No, no, no", disparó al respecto.





La frase generó un gran repudio, por lo que este jueves el diseñador trató de aclarar sus dichos frente a Flavio Mendoza, quién rompió en llanto. "Hay millones de amigos míos que son gays y tienen chicos y los han criado tanto solos como con sus parejas. Lo que digo es que mi pareja y yo decidimos nunca adoptar a un niño porque no estamos capacitados para criarlo por nuestra forma de ser y porque no estamos nunca", aseguró a Confrontados.





"En mi caso, con Walter necesitaríamos una imagen materna porque los dos somos muy alfa. Salimos, viajamos, trabajamos mucho y quedaría en manos de una niñera, y ni loco lo haría. Es más si tuviera una nena me daría pánico mostrarla como un trofeo o que la violen o la rapten", concluyó al respecto.

