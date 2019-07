"Pettinato quería tener poder a través del acoso o del maltrato"

Ernestina Pais estuvo este sábado en "PH" (Telefe) y habló del acoso que sufrió por parte de Roberto Pettinato cuando le tocó trabajar con él hace un tiempo atrás.





La panelista de "Intratables" (América TV) recordó que ya había contado anteriormente sus malas experiencias con el conductor pero señaló que "había como una connivencia con respecto a ciertos tratos de los conductores estrellas".





"Me tocó padecerlo porque él se postulaba como conductor de Caiga Quien Caiga (CQC)", indicó. "Yo firmé un contrato por tres años con la productora de Holanda, y lo firmé seis meses antes, cuando yo estaba en Mañanas Informales. Por respeto a mis compañeros, yo guardé el secreto. Empezó a circular un off the record, Pettinato se enteró y me empezó a llamar diariamente para ver si efectivamente era la conductora porque él se estaba autopostulando", contó.









Cuando se conoció que ella iba a ser la conductora del programa, Pettinato salió a decir que Ernestina era la "segunda opción" porque a él "él lo habían llamado y él había dicho que no".





Luego, Pais calificó a Pettinato como "un tipo que me maltrató continuamente" y reiteró que ella lo sabía también "por un montón de testimonios de mujeres".





Y recordó otro episodio:"Tuvo solamente una situación puntual en una grabación de la Biblia y el Calefón donde yo le frené el carro, porque él tenía un estilo. Es algo que se repetía, no es que no le pasó a ninguna otra. Una vez que le ponías el freno, él como que reculaba".









Por último, señaló: "No es que él quería tener algo con vos, él quería tener poder. Lo demostraba a través del acoso en algunos casos, o del maltrato en otros. Lo dijo un montón de mujeres y nadie las escuchó".

