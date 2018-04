Pettinato dio una insólita justificación tras las denuncias por acoso sexual

Roberto Pettinato charló con el Diario Crónica sobre las acusaciones en los medios que recibió por parte de ex compañeras de trabajo como Karina Mazzocco, Julieta Ortega, Josefina Pouso y Emilia Claudeville, entre otras.





"Todas mis palabras (por eso hay un aparente silencio) ya están en la justicia, no en la televisión. Pero suena liviano y no lo es. Es la realidad. Nunca quise que mis palabras estuvieran en un sillón de panelistas, sino directo a la justicia. Dadas las ediciones, cortes, rearmados, etc; se torna imposible hablar de cualquiera de esos temas", afirmó el conductor y músico.





También habló sobre un supuesto repudio de los paraguayos ante su desembarco en la TV: "Nada de lo que se dijo fue real, pero vivimos en los tiempos de las campañas orquestadas, o de una suerte de 'virus' que se esparce rápidamente en el torrente sanguíneo del medio. Digo esto porque ni siquiera es en la gente, que te sigue saludando en la calle y pidiéndote que vuelvas. En Paraguay me recibieron como un rey".





Roberto Pettinato: "Ojalá pudiera ser un acosador, pero soy una persona muy mayor"





"Próximamente mi programa estará en el aire. Obvio, será un late night show y espero así abrir nuevas puertas para mí y para otros. Hace unos días en chiste decía: 'a San Martín no le fue mal liberando país tras país'. Bueno, iré liberando horarios nocturnos una vez por semana con mis Duros de Acostar, de Domar o La Hormiga... ¡y listo, jajaja!", agregó.





Sobre la repercusión de estos testimonios de ex compañeras en el público que lo acompaña, sentenció: "La gente viene más a verme... se comprometió más con ese standupero que dice lo que siente, lo que quiere, que nació exiliado de movida en Argentina, y no viene para ser un mojigato que no habla de nada o hace dos chistes de ancianas".





"El humor es reflexionar, molestar, irritar, decir la verdad, avergonzar a los humanos con verdades ocultas que no se animan a decir públicamente. Uno se hace cargo de toda la gente que va a verte porque están esperando ¿qué? ¡Ser liberados de sus prejuicios y nanas! Gracias a Dios todavía no pusieron (en el escenario) un Facebook, Twitter o comentarios que vayan saliendo debajo del actor como en los programas. Todavía hay lugares en donde la palabra es una sola y las orejas también", concluyó Petti.