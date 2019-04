Pettinato busca una nueva vida en Nueva York y toca el saxo a la gorra

Durante el año pasado Roberto Pettinato fue noticia tras haber sido denunciado por acoso sexual por varias mujeres del mundo del espectáculo con las que trabajó. Martina Soto Pose, Julieta Ortega, Fernanda Iglesias y Karina Mazzocco fueron algunas de las personas que contaron sus lamentables experiencias con el músico y conductor.





Alejado de los medios, Pettinato está rehaciendo su vida en Nueva York. En el programa de El Trece Los Ángeles de la Mañana emitieron un video en el que se lo ve tocando el saxo a la gorra en el Central Park: un niño se le acerca mientras él continúa con su performance, y el padre los filma.





Según contó Ángel de Brito, conductor del ciclo, Pettinato tiene un departamento en Harlem, está trabajando en la grabación de un nuevo disco y a veces toca el saxo a la gorra. "Volvió a su antiguo amor. Él va a vivir de la música. Esto (tocar a la gorra) lo hace como un juego, no va a vivir mendigando en el Central Park", manifestó el periodista, aunque contó que el propio músico le dijo que en 25 minutos ganó 30 dólares.





Además, contó que hace unos días viajó a la Argentina para ver a su hijo, Felipe Pettinato. El joven, que fue padre hace nueve meses, sufrió quemaduras en su cuerpo debido a la explosión de un cigarrillo electrónico. Se encontraba en su casa cuando ocurrió el accidente y debió ser intervenido por las lesiones que le causó.





Roberto Pettinato fue denunciado públicamente por acoso y maltrato laboral por varias mujeres en los últimos meses. Uno de los testimonios más fuertes fue el de Karina Mazzocco, con quien trabajó en Todos al diván, el ciclo emitido entre 199 y 2001 por Canal 9. "Me pasó que por poner el límite después fue peor. No solo el acoso; (también) el maltrato, el destrato y la descalificación", contó la conductora en Debo Decir.





Fernanda Iglesias compartió trabajo con Pettinato en el programa Un Mundo Perfecto y en diciembre, en su visita al ciclo Hay que ver, reveló: "Una vez me pasó que él, adentro de un camarín, se masturbó delante mío. Me quedé paralizada, me reí de manera nerviosa, como sucede en general en estos casos, y me fui".





Julieta Ortega, que mantuvo una relación amorosa con Pettinato, tampoco tiene un buen recuerdo de él: "Es un misógino, no tengo ninguna duda. Sentí que tenía algo en mi contra, pero cuando empecé a escuchar los relatos de las mujeres que lo denunciaron, me di cuenta de que no era personal".

