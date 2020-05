El periodista que venció al dengue: "Sentí que me moría en serio"

Mauro Federico fue diagnosticado de dengue hace unos días y él mismo contó los síntomas que sintió en "Informados de todo", América.

El periodista contó que siguió los protocolos de salud actuales y por suerte pudo tener su diagnóstico que lo calmó y bastante.

"Si me daba covid-19 positivo iba a ser complicado porque tengo varios trabajos y siempre estuve en contacto con gente. Soy uno de los 5200 porteños que contrajo dengue. Así que no soy nada original", dijo Mauro.

Y agregó: "Cuando empecé con síntomas pensé que era coronavirus, me preguntó mi médico si tenía gustos y olí un tarro de café. Ahí me preguntó si tenía dolor de garganta y como le dije que no me manifestó de inmediato que se inclinaba más por dengue".

"Lo primero que uno piensa con la palabra dengue es si estuve en una selva tropical. Yo vivo en un departamento en un primer piso. Vivo en una zona muy urbana. Hoy hay más casos de dengue en la zona norte de Buenos Aires que en lugares más rurales. Ayer por la mañana me hice los análisis, llego allí, me mandaron a un lugar donde hay casos sospechosos de coronavirus y acto seguido me dejaron en observación. Finalmente a las 6 de la tarde me dieron el resultado", puntualizó en aquel entonces.

Lo cierto es que este miércoles, el periodista retornó al piso del ciclo que conduce Guillermo Andino tras recuperarse de la enfermedad.

"Nunca había tenido tanta fiebre, nunca tanto dolor corporal. Ya me siento restablecido prácticamente desde el fin de semana. Hay que controlar que no te bajen las defensas porque el dengue es un bicho que te baja las defensas del organismo", explicó Mauro.

Y aseguró: "Lamentablemente tengo una sangre que les gusta a los mosquitos. No me acuerdo cuál fue exactamente el que me picó. Vivo en Recoleta, esa zona está habitada de esos mosquitos. Hay que tener mucho cuidado".

"La primera sensación es que no te podes levantar de la cama del dolor. Nunca tuve tanta fiebre, sentí que me moría en serio. Te provoca temblores y dolor corporal, era insoportable. 40 grados tuve, te hacía hasta delirar. La pasamos bastante mal", finalizó.