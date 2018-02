Pergolini recordó cuando acogotó a Marcela Tauro y le rompió el auto a Lucho Avilés

Mario Pergolini estuvo de invitado en el programa radial de Luis Majul, por radio Berlín donde dejó de lado los temas rígidos y se prestó a hablar más desde su personalidad.

Sin embargo, entre muchas de sus declaraciones, las que más llamó la atención fueron las que involucra a la panelista Marcela Tauro y al periodista Lucho Avilés.

"Soy muy rencoroso. A Lucho Avilés le destrocé el parabrisas del auto de un adoquinazo. A Marcela Tauro la acogoté. Estaba viendo tele y tiró la barbaridad de que estaba saliendo con mi cuñada", contó Pergolini.

"Nunca me banqué a Serrat. Me deprime. Una vez me invitaron a comer un asado y estaba invitado. Todo muy agradable, cuando le insisten para que cante, me paré y dije 'si va a cantar, me voy'".

"Soy muy llorón. El último año en Vorterix fue muy difícil. Fue duro decirle a gente que estuvo conmigo veinte años 'no puedo darte más laburo´". Terminé el año muy mal, fue muy angustiante".

"No vuelvo a la tv, no tengo la necesidad. Yo creo que en un punto la televisión está acabada", finalizó.

