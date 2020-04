Peretti contó por qué respaldó a Pablo Rago cuando fue denunciado por abuso

En la avant premier de la película "El robo del siglo", Diego Peretti, protagonista del film junto a Guillermo Francella, salió en defensa de su compañero Pablo Rago ante la denuncia de Erica Basile. Tiempo después el actor fue sobreseído en la causa de abuso sexual.

"Es uno de los mejores compañeros que tuve de trabajo en cine”, sostuvo en su momento Peretti ante las cámaras de "Involucrados", América.

Y agregó: “No tengo una cámara para saber qué paso en la intimidad, pero tengo las mejores referencias de Pablo y me da la sensación que, escuchando la otra parte (por Basile), es demasiado el daño que provoca mediáticamente y a él (por Rago)".

En charla con "Confrontados", El Nueve, Peretti contó a qué se debió aquella fuerte defensa a su colega que en su momento generó polémica.

"No fue una decisión estratégica. Estábamos en la presentación de la película El Robo del Siglo y Pablo no había podido ir. La denuncia ocurrió justo el día en que estábamos haciendo el lanzamiento de prensa para todos los medios. Justo ese día”, indicó el actor.

Y siguió: "Después, yo conozco ex novias de Pablo que son actrices que convivieron con él. Hay algo en psiquiatría y medicina que se llama antecedentes. Además, soy de la idea de ver cómo es la gente en el trabajo, porque me parece que es un lugar donde se definen muchas cosas de una persona, muchos de sus valores”.

Y justificó su defensa al actor: “En el ambiente se sabe si hay un loquito. Se corre la bola, nosotros (los actores) sabíamos de algunas denuncias que después se hicieron. Me pasó con dos o tres que les hicieron la denuncia y dije ‘sí, claro. Cómo no lo van a denunciar si se corría la bola’. No es el caso de Pablo”.

“Eso sumado a lo que sabía de él y veía en el trabajo, lo que dije es que una denuncia de esa naturaleza, cabiendo la posibilidad de que no fuera cierta, produce un daño en proporción mucho mayor al que si fuera cierto", cerró Diego.