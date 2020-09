Perdió la final de "El gran premio de la cocina" y armó revuelo

Dana abandonó muy enojada el viernes el estudio de "El gran premio de la cocina", tras perder la final del ciclo y Carina Zampini le dedicó unas palabras muy conmovida.

"Acaba de pasar algo en El Gran Premio de la Cocina que no pasó en las siete temporadas que tuvimos. Es que la segunda, digamos, la participante que quedó en segundo lugar, Dana, se fue. Abandonó el estudio. Se fue ella, se fue su marido. No tenemos posibilidad de preguntarles hasta dónde fue el enojo o la angustia porque no la tenemos acá", indicó la conductora.

Y destacó sobre la participante: "Es una pena enorme. La verdad es que a mí particularmente me duele porque de verdad que todo lo que le dijimos durante estos meses desde que la conocemos es que es una gran persona, que la queremos mucho y queríamos que las cosas le salieran tan bien como ella quería".

La conductora reflexionó sentida: "Nos hubiera encantado que pudiera estar acá y poder hablar con ella y despedirla como se debe. Elegimos entenderla porque a veces hay que intentar ponerse en el lugar del otro para poder entender sus emociones en el contexto que le toca vivirlas. Respetamos, pero nos hubiera encantado que estuviera acá con nosotros y que pudiera felicitar a Matías, que ha ganado esta octava temporada en muy buena ley".

"Desde acá, Dana, ojalá que podamos volver a vernos en algún momento, pero desde acá, yo en representación de un equipo enorme que hay acá, te mandamos un beso enorme y lamentamos profundamente esta situación que, por una decisión tuya, estamos atravesando todos", cerró Zampini.