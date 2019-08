Pepe Cibrián: "Tuve siete fracturas en la cara, un centímetro más y me hubiese muerto"

"Me caí y me fracturé el cerebro. Tuve siete fracturas en la cara y cinco días internado en terapia intensiva", dijo el actor y director.

Y agregó: "Te dan tanta morfina y tanta cosa que pensaba estar en el infierno. No me acuerdo de nada".

"La vida me ha dado muchas posibilidades: un centímetro más y me hubiese muerto. Yo me voy a cremar, pero antes quiero que me velen para saber si van muchos o pocos", finalizó Cibrián.

Primicias YA