Pepe Cibrián se separó de Mauro, el hombre que conoció por Tinder

“El anuncio en su momento este noviazgo en la televisión y se lo veía muy enamorado, tan enamorado estaba que hace algunos meses en estos micrófonos confirmó su casamiento”.

“La noticia está confirmada por este famoso que me aseguró que más allá de esta pareja que no funcionó seguirá incursionando en Tinder esperando a su próximo hombre”, dijo al respecto Etchegoyen.

Y concluyó: “La separación que está confirmada es la de Pepe Cibrian y su novio Mauro de 40 años. Me dicen que la convivencia no funcionó, el amor no prosperó y se terminó”.