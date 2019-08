Pepe Cibrian fue internado tras recibir 30 puntos en la cabeza

El actor y director Pepe Cibrian fue trasladado de urgencia al Sanatorio Otamendi luego de sufrir un accidente doméstico por el cual debieron darle 30 puntos en la cabeza. Ahora, Pepito se encuentra bajo observación en el Hospital de Recoleta.





Allegados al artista contaron a Teleshow que Pepe "se quebró la nariz y tiene un hematoma arriba del ojo" y que los médicos decidieron dejarlo en observación porque además se golpeó la cabeza.





"Fue ayer a la noche. Me había caído la semana pasada y me rompí la rótula el otro día y producto de eso ayer me caí. Tengo una fractura y 30 puntos. Estoy en terapia, pero voy a estar bien para hacer el estreno de la función en Rosario", dijo el mismo Cibrián en Involucrados y agregó: "Fue un accidente con suerte".





Pepe Cibrián Campoy se encuentra haciendo gira con La dama de las rosas, una obra ambientada en el París de los años 20 en la que él compone a Josephine, una mujer que decide transmutar de una vida de encierro y desamor para, a través de su alter ego Agatha, complacer su necesidad de satisfacción personal. Como Agatha, siendo dueña de un cabaret conoce a Clemence (Maria Jose Demare).





Fuente: diarioshow