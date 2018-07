Penélope Cruz y Ricky Martin fueron nominados al Emmy por "Versace"

Edgar Ramírez, Penélope Cruz y Ricky Martin recibieron el jueves nominaciones a los Premios Emmy por su trabajo en "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story" de FX.





El programa sobre el asesinato del prominente diseñador de modas italiano recibió ocho candidaturas, incluyendo a mejor serie limitada y mejor actor para Darren Criss, por su interpretación del asesino Andrew Cunanan, así como mejor dirección para Ryan Murphy.





Ramírez y Martin fueron ambos postulados a mejor actor de reparto en una serie limitada. El actor venezolano interpreta a Versace, mientras que el superastro puertorriqueño de la música da vida a su amante, Antonio D'Amico.





Cruz, en tanto, fue nominada a mejor actriz de reparto en una serie limitada por su representación de Donatella Versace, la hermana del diseñador.





Ramírez ya había sido nominado a un Emmy en el 2011, a mejor actor en una miniserie o película hecha para TV por "Carlos", sobre el ex extremista político conocido como Carlos El Chacal. Para Martin y Cruz es la primera nominación al Emmy.





"¿¿¿QUÉ??? NOMINADO AL #EMMY #EMMY #EMMY. ¡¡¡Ni siquiera sé qué decir!!!! Me siento muy honrado", escribió el cantante ganador de múltiples Grammy y Latin Grammy en Instagram, agradeciéndole a Murphy por haberle dado "la oportunidad de ser parte de un elenco tan maravilloso".





"Qué alegría y qué honor estar nominada a un Emmy al lado de esas maravillosas actrices", dijo por su parte la estrella española ganadora del Oscar en la misma red social.





Cruz, quien le agradeció a la Academia de la Televisión y a Murphy y "especialmente a mis queridos" Ramírez, Criss y Martin, publicó más tarde una imagen en blanco y negro en la que aparece hablando con Ramírez en una llamada de video junto con la leyenda: "Celebrando en la distancia con mi querido @edgarramirez25 Felicidades hermano!!!!".





También fueron postulados por sus papeles de reparto en la serie el actor Finn Wittrock y la actriz Judith Light.





"The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story" se medirá por el Emmy con "The Alienist", "Godless", "Patrick Melrose" y "Genius: Picasso", la serie de National Geographic protagonizada por Antonio Banderas , quien también fue postulado a mejor actor en una serie limitada por su papel del pintor y escultor español.





Criss competirá con Banderas, Benedict Cumberbatch por "Patrick Melrose", Jeff Daniels por "The Looming Tower", John Legend por "Jesus Christ Superstar" y Jesse Plemons por "Black Mirror: USS Callister". Ramírez, Martin y Wittrock con el actor colombiano John Leguizamo, nominado por "Waco"; Jeff Daniels por "Godless", Brandon Victor Dixon por "Jesus Christ Superstar Live in Concert", y Michael Stuhlbarg por "The Looming Tower".





Cruz, laureada con el Premio de la Academia a la mejor actriz de reparto por "Vicky Cristina Barcelona", se disputarán la estatuilla con Light, Sara Bareilles por "Jesus Christ Superstar Live in Concert"; Adina Porter por "American Horror Story: Cult", Merritt Wever por "Godless" y Letitia Wright por "Black Museum (Black Mirror)".





Los Premios Emmy, en su 70ma edición, se entregarán el lunes 17 de septiembre en una gala que se transmitirá en vivo por la cadena NBC.