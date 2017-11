¿Peligra el sueño de Fundame en el Bailando?, Lourdes Sánchez tiene una dolorosa lesión

Era una nota como tantas para contar los detalles de una lesión que, de tan dolorosa, podría dejar fuera de la pista de Bailando a Lourdes Sánchez y al sueño sanjuanino de Fundame. Pero al comenzar con el relato, la bailarina se quebró, en vivo, en la Previa del show.

¿Cuál es el motivo del desgarrador llanto de Lourdes?: "Estoy reangustiada. Estaba ensayando acá, a la tarde, en el piso, y había mucho aire acondicionado, estaba muy frío, ya estaba dura en la cervical y me enfrié... Me infiltraron en tres lugares, estoy dura, no puedo girar, tengo mareos... Tengo una vértebra dada vuelta", reveló entre lágrimas.

Pero eso no es todo. Frente al intenso dolor, Lourdes teme "fallarle a su equipo" y hasta no poder realizar ciertos trucos previstos en la córeo y en las que podrían venir de seguir adelante en el certamen: "Yo soy una bailarina todo terreno y me da vergüenza decir que no puedo hacer un truco".