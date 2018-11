¿Pelea en puerta? Tinelli necesita un permiso de Yankelevich para tener a Laurita en la final

El miércoles, en el "Diario de Mariana", Marina Calabró reveló una interna que existe entre Laurita Fernández y Marcelo Tinelli, por cuestiones contractuales.





Al parecer, la rubia necesita irse una semana antes del "Bailando", para ensayar para "Sugar" en Mar del Plata y el conductor tiró la bronca.





"Que atrasen el estreno. Cuando firmó como jurado no existía Sugar en Mar del Plata. Vale más este contrato que el otro. ¿¡Con lo que hemos promocionado una obra que ni siquiera estaba en cartel nos hace esto!?", disparó Marce.

La última semana para la bailarina y jurado del ciclo de El Trece será la del 14 de diciembre. Para esa fecha deberá dejar el ciclo y viajar a Mar del Plata para su debut en la temporada de verano del musical "Sugar", el 21 de diciembre próximo en el teatro Neptuno. Cuando "Bailando 2018" termine, el jueves 20 de diciembre, ella no sería de la partida.





En una nota con "Nosotros a la mañana", Laurita indicó: "No creo que llegue a la final del Bailando... Estiraron la final, algo que no se tenía previsto, iba a ser el lunes 17 y ahora será el jueves 20. No sé cómo haremos...".

Recordemos que hace unos días, Fernández ganó el premio ACE revelación por su labor en la obra producida por Gustavo Yankelevich. Sin embargo, por pedido de la producción de "ShowMatch", la rubia no pudo subir al escenario a alzar la estatuilla, ya que tenía que cumplir con sus compromisos laborales.





La bailarina asistió a la premiación un rato y luego se fue ya que desde LaFlia no la dejaron faltar a la emisión de ese día del "Bailando". Casualmente era noche de sentencia, duelo y eliminación, por lo que la participación de cada uno de los integrantes del jurado era crucial.





Claro que el hecho de que la figura de "Sugar" no pudiera estar en la entrega no le gustó nada al productor de la obra, Gustavo Yankelevich, quien lo hizo notar en la ceremonia: "En nombre de Laurita, muchas gracias a los ACE. Ella lamentablemente no puede estar aquí, porque en este momento está trabajando y la producción de ShowMatch no la autorizó a estar acá. De parte de ella, muchas gracias. Lástima que no pudo compartirlo esta noche con nosotros".

Para negar cualquier tipo de conflicto y antes de que comenzaran a surgir especulaciones de todo tipo, Tinelli usó las redes sociales para referirse al tema: "Una de las personas que más admiro, respeto y quiero en este medio, aparte de ser mi amigo y maestro de años, es Gustavo Yankelevich. No podríamos nunca estar enojados con la relación hermosa que tenemos. Siempre aprendo y me divierto cuando hablo con él. Besos Don Berto", escribió.





Y Gustavo respondió aprovechando para mostrar su descontento con la ausencia de la bailarina en los ACE: "Gracias Marcelo, Don Berto (como ellos suelen llamarse), el mismo sentimiento que tenés por mí yo lo tengo por vos y agrego que sos un guerrero. Pero ayer me hubiese gustado que hubiera estado Laurira, jajaja, te quiero".

