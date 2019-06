Pelea de "hijas de": las minis Roccasalvo y Latorre se cruzaron en TV

El conflicto entre Yanina Latorre y Susana Roccasalvo data de hace varios años, incluso la panelista de "LAM" aseguró que le inició acciones legales a la conductora del Nueve. Sin embargo, esta pelea tiene un nuevo capitulo y es protagonizado por las hijas de ambas.





En la noche del lunes, Lola Latorre dio un móvil en "Siempre show" y dijo: "La gente siempre se enoja por todo lo que dice mi mamá (Yanina Latorre)".





"Disculpame, Lola, a veces le gusta pegar. A mi mamá todo el tiempo la critica y muchas veces le ha dicho vieja. Tendría que ser un poquito más sorora, cuidadosa. Está en un medio de comunicación...", la interrumpió Belén Roccasalvo, panelista del programa e hija de Susana Roccasalvo.





"Igual, eso no me lo digas a mí, decíselo a mi mamá", le pidió Lola. "Seguro. No tengo nada en contra tuyo, pero salió el tema y nunca tuve la posibilidad de decirlo", indicó Belén.





"Me ha pasado que me pregunten por Yanina y yo, por respeto a sus hijos, no respondí", agregó Roccasalvo. "Como no es nada en contra mío, te juro que no tengo nada que ver. Lo que piensa y dice mi mamá es cosa de ella, somos personas diferentes. Si necesitás decir algo, decíselo a ella", remarcó Latorre.





"Te pido disculpas si te puse incómoda. Por suerte, se nota que son dos personas diferentes. Me parece que era el momento para decirlo, hacía rato tenía ganas de hacerlo", cerró Belén.





¡Mirá el video!