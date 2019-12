Pelea por el rating: Ventura se cansó y llevará a Ibope a la Justicia

Con una frase categórica, Luis Ventura estalló contra Ibope y lanzó una fuerte decisión desde su cuenta de Twitter.





"Nunca me gustó esconderme y tomé la decisión de demandar penal y civilmente a Ibope. Para bien o para mal los voy a hacer", comenzó diciendo el periodista y conductor de "Secretos verdaderos" sobre la consultora que mide la audiencia de la TV.





"Tengo la sensación que me tan robando. Quizás me muera sin conocer una sentencia pero quiero Justicia. Solo eso", agregó.





Hace un tiempo, en una nota radial, Ventura ya había manifestado su disconformidad contra Ibope: "No me puedo bancar que 800 aparatos midan la voluntad de todos los argentinos. No me la banco porque Ibope determina la pauta publicitaria. Me rompe que el Estado no intervenga".









A partir de la llamativa baja en las mediciones de rating de los ciclos de America TV por parte de Ibope, Jorge Rial confirmó que los conductores del canal se reunieron para charlar del tema y ver distintas formas de abordarlo.





"Vamos a hacer algo, en principio los conductores del canal tuvimos una reunión. Porque la verdad es que bastante raro para todos la manera en la que están midiendo", dijo hace unos días el conductor de "Intrusos".





"Es una empresa que hace monopolios y no se deja auditar. Solamente 800 personas tienen eso en Capital y Gran Buenos Aires y dicen que hacen una encuesta que según ellos abarca todo el país. Se olvidan absolutamente de la gente de las provincias, para Ibope Argentina es Capital y una parte del Gran Buenos Aires, las cercanías, lo demás no existe. La verdad nos cansamos de eso", explicó Rial, ya que América pidió hacer una auditoría y la empresa medidora se negó.