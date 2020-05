Pedro Alfonso a Paula Chaves: “Lo linda que sos”

Paula Chaves transita el último trimestre de embarazo en la intimidad de su casa en medio de la cuarentena obligatoria. A fines de junio, la conductora del programa Bake Off que se emite por la pantalla de Telefe tiene fecha para dar a luz a Filipa, fruto de su relación con Pedro Alfonso. La pareja ya tienen dos hijos: Olivia, de seis años y Baltazar, de tres años.

El productor compartió con sus dos millones de seguidores de Instagram un tierno video en el que aparece su esposa sentada sobre una pelota, moviéndose al ritmo de la música. En un momento, ella se levanta la remera y muestra cómo está su panza. “Lo linda que sossssssss”, escribió el actor, muy enamorado sobre esta grabación que hasta el momento tuvo 700 mil reproducciones.

La modelo anunció que estaba en la dulce espera el 25 de diciembre pasado a través de las redes sociales. “Esta banda se agranda... Llenos de amor y más juntitos que nunca!!!”, señaló junto a una foto de ella abrazada a sus hijos. “Es un día muy especial... Vamos a ser 5. Te amamos y bancamos en todas a Pedro Alfonso. Son mi vida!”, agregó, muy emocionada.

El anuncio de Chaves se produjo poco antes del estreno de Atrapados en el museo, la obra que ella misma iba a protagonizar con su pareja, pero debido a la llegada de este nuevo hija decidió bajarse antes de comenzar la temporada. La producción de DABOPE convocó a Julieta Prandi para que ocupara su lugar. Durante el verano, la comedia se convirtió en un gran éxito en Villa Carlos Paz.

Paula se enteró de que estaba embarazada cuando se encontraba en la casa de Zaira Nara, compartiendo un almuerzo. Con gran intuición, la hermana de Wanda Nara se dio cuenta de que algo le estaba pasando y le propuso hacerse un test de embarazo en el baño. Allí se enteró de que volvería a ser mamá por tercera vez. Luego, llamó a Pedro por Facetime para contarle la gran noticia. Más tarde, le pidió a su amiga Zaira que fuera la madrina de su beba y ella aceptó con gusto.

“Con la llegada de esta hija decidí que seré madre por última vez”, había declarado Paula en una entrevista para la revista Gente. “Creo que acá ya plantamos bandera, cerramos la fábrica. La verdad que estamos súper felices, dos nos parecía poco y teníamos ganas, así que llegó cuando tenía que llegar”, había dicho la ex subcampeona del Bailando tras la confirmación de la noticia.

“Oli (Olivia) está chocha, al ser más grande es como que entiende mucho más. Está emocionadísima, me dice: ‘Mamá, ya quiero que nazca’. Le encantan los chicos, entonces siento que ahí voy a tener una ayudita, que me va a dar una mano con este bebé que viene. Baltazar es como que sabe pero medio que se hace el gil, no sé si no quiere como caer. Antes de saber yo que estaba embarazada me decía: 'Mamá, bebé, panza’. Viste que los chicos tienen como un sexto sentido. Hubo una semana que estuvo tremendo, había cambiado su personalidad, ahí me hice el test y me enteré”, finalizó.