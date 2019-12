Pedro Alfonso mostró la primera foto de la pancita de Paula Chaves

El miércoles 25 de diciembre, Paula Chaves confirmó su embarazo: "Esta banda se agranda... ¡Llenos de amor y mas juntitos que nunca! En un día muy especial... Vamos a ser 5. Te amamos y bancamos en todas, Pedro. ¡Son mi vida!", escribió en un tierno posteo de Instagram.

La modelo y Pedro Alfonso esperan su tercer hijo, tras tener a Olivia y Baltazar. El actor también expresó su felicidad por la noticia. "Estamos muy contentos. Nos enteramos el día anterior a hacer las fotos para el teatro, estamos muy felices obviamente", dijo en diálogo con "Intrusos".

Y este sábado, Pedro compartió una tierna foto en la que se ve claramente la pancita de casi cuatro meses de su mujer. En la imagen se los ve a los dos acostados y compartiendo un momento familiar.





"Estamos muy felices, los chicos lo tomaron muy bien. Pau cuando se embaraza tiene todos los síntomas y por eso tomamos la decisión de que no hiciera temporada. Ya había hecho cuando estaba embarazada de Olivia y no la había pasado bien. Son dos funciones todos los días y tiene síntomas fuertes así que decidimos que era mejor que me acompañe como familia", señaló Pedro en otra nota con "Noticiero Trece".