"Pedorro", el término que volvió a cruzar a Karina y Floppy Tesouro

Karina, La Princesita se cruzó una vez más con Floppy Tesouro en el "Cantando 2020", El Trece.

La jurado le marcó la cancha a la participante, que se quejó porque no le gustaba el término "pedorro" que había utilizado la cantante tropical en una nota.

“Comparto el tema de la afinación. Cada vez que hacés un vibrato, ya que querés una devolución técnica", comenzó Karina.

"Y se nota más cuando hacen un juego de voces. Hay ejercicios para eso, se puede mejorar. No es imposible”, añadió.

“Los que se quejan de mí, es pedorro, lo dije, pero todos se lo toman como algo personal y no lo fue. Los que se quejan de cosas mías me parece pedorro, me critican sin argumentos, me salió decir esa palabra. Tomen lo que digo o no, es un tema de ellos”, sostuvo la jurado ante la pregunta de Moria Casán sobre ese término que utilizó.

“No me parece pedorro, con todo el respeto. Te digo lo que siento. Moria lo leyó, no lo inventó”, se defendió Tesouro.